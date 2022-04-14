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Араик Арутюнян обсудил со вторым и третьим президентами Арцахa основные внешние и внутренние вызовы

Араик Арутюнян обсудил со вторым и третьим президентами Арцахa основные внешние и внутренние вызовы

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 14 апреля встретился со вторым и третьим президентами Республики Арцах Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, были обсуждены основные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед страной, и пути их преодоления. Состоялся обмен мнениями по поводу влияния региональной военно-политической ситуации на будущее Арцаха и возможных дальнейших действий властей.


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