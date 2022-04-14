Парламент избрал членов Комиссии по регулированию общественных услуг и Комиссии по защите конкуренции

Парламент тайным голосованием избрал членов Комиссии по регулированию общественных услуг и Комиссии по защите конкуренции. Как сообщает Арменпресс, результаты голосования представил председатель Счетной комиссии Нарек Бабаян.

Правительство Армении выдвинуло кандидатуру Седы Шагинян на должность члена Комиссии по регулированию общественных услуг. В голосовании приняли участие 67 депутатов. За проголосовали 67 депутатов, против - 0.

Фракция «Гражданский договор» выдвинула кандидатуру Ануш Беглоян на должность члена Комиссии по защите конкуренции. В голосовании приняли участие 67 депутатов, один бюллетень был признан недействительным. За проголосовали 66 депутатов, против - 0.

Правительство выдвинуло кандидатуру Тиграна Маркосяна на должность члена Комиссии по защите конкуренции. В голосовании приняли участие 67 депутатов, из них за проголосовали 67 депутатов, против - 0.