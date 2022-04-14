Глава МВФ спрогнозировала снижение мировой экономики в 2022 и 2023 году

МВФ ожидает дальнейшего снижения прогноза роста мировой экономики в следующем году на фоне пандемии и ситуации на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявила в четверг директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

"Мы будем прогнозировать дальнейшее снижение мировой экономики как в 2022, так и 2023 году", - сказала глава МВФ, ее выступление транслируется на сайте организации.

По ее словам, "к счастью, для большинства стран рост по-прежнему будет оставаться в положительной зоне". Она отметила, что при этом спецоперация окажет влияние на снижение прогнозов в этом году для 143 стран, на которые приходится 86% мирового ВВП.