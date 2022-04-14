Премьер-министр Пашинян принял французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Брайса Рокфея

Премьер-министр Никол Пашинян принял французского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Брайса Рокфея.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян подчеркнул важную роль Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ и поприветствовал визит г-на Рокфея, который позволит обсудить ситуацию в Арцахе и происходящие в этом контексте процессы.

Собеседники подчеркнули роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ во всеобъемлющем урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Были затронуты гуманитарные вопросы, а также возможность заключения мирного соглашения с Азербайджаном. В этой связи была подчеркнута посредническая роль сопредседательства и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.