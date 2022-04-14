Президент Республики Арцах провел встречу с высшим командным составом Армии обороны

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил министерство обороны и встретился с высшим командным составом Армии обороны.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Араик Арутюнян сначала заслушал доклад командующего Армией обороны Камо Варданяна об оперативно-тактической обстановке на линии соприкосновения, затем подробно коснулся последних событий в военно-политической обстановке в республике.

Говоря о вопросах безопасности, президент Республики Арцах еще раз подчеркнул, что все оборонные программы должны сочетаться с функциями дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил, добавив, что главной задачей остается обеспечение мирной и суверенной жизни народа Арцаха.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями, президент Арцаха ответил на вопросы присутствующих.