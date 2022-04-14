Икорная дипломатия или коррупционные сделки Азербайджана: репортаж каталонского телеканала

Каталонский телеканал TV3 сделал репортаж об «икорной дипломатии» Азербайджана, коррупционных сделках Алиева и его режима, их попытках подкупить европейских политиков.

Как сообщает Арменпресс, в репортаже отмечается: «Как семейная азиатская диктатура завоевывает уважение и защиту европейских институтов, которые слепы к постоянным нарушениям прав человека на ее территории? Азербайджан добился этого с помощью так называемой «икорной дипломатии», которая основана на взяточничестве, мафиозной политике дарения подарков иностранным политикам».

Затем упоминается документальный фильм «Икорные связи» (The Caviar Connection) Бенуа Брингера, в котором рассказывается, как группа преследуемых режимом журналистов смогла сорвать маску коррумпированного азербайджанского режима, но цена была очень высокой.

Приводятся также слова журналистки Хадиджи Исмаиловой: «Я журналистка, я сижу в тюрьме за свою работу по разоблачению коррупции в высших эшелонах власти. Да, за это приходится платить, но оно того стоит».

Подчеркивается, что она не единственный журналист, которого арестовали, другие даже поплатились за это высылкой, угрозами, увольнениями или даже смертью.

Телеканал подчеркивает, что Азербайджан богат нефтью и икрой, которые называют черным золотом. «Они могут быть благословением для своего народа, однако стали богатством, которое вызывает нищету и коррупцию, потому что приносит пользу только очень небольшой правящей элите. Эта элита в Азербайджане является непосредственно семьей диктатора», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что азербайджанцы, критикующие семью и осуждающие коррупцию, считаются врагами государства. В то же время азербайджанский режим хочет, чтобы с ним обращались как с уважаемой европейской демократией.