РФ полна решимости содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку: Захарова

Россия полна решимости содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, об этом говорится в ответе официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ о подготовке мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

«Как мы ранее отмечали, предложенные Баку «Базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией» и поступившая на них реакция Еревана призваны послужить основой для начала азербайджано-армянских переговоров по мирному договору. Эта тема обсуждалась 9 апреля с.г. Президентом России В.В.Путиным в телефонных беседах с Президентом Азербайджана И.Г.Алиевым и с Премьер-министром Армении Н.В.Пашиняном, а также днем ранее С.В.Лавровым на переговорах в Москве с армянским коллегой А.С.Мирзояном и по телефону с Министром иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамовым. Россия полна решимости содействовать заключению мирного договора между Ереваном и Баку.

Напомню, что 24 февраля с.г. Вашингтон и Париж свернули все контакты с Москвой в рамках «тройки» сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Между тем реальная обстановка на Южном Кавказе не допускает переговорных пауз. Требуются дальнейшие последовательные шаги по восстановлению в регионе долгосрочного мира и стабильности, раз уж США и Франция прекратили сотрудничество сопредседателей.

В этой связи Посол по особым поручениям И.А.Ховаев продолжит свою работу в новом качестве, а именно – Специального представителя Министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам содействия нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. В центре его внимания будет тематика подготовки упомянутого мирного договора. Рассчитываем на поддержку усилий И.А.Ховаева со стороны наших союзников и партнеров в Баку и Ереване. Открыты для конструктивного взаимодействия с другими заинтересованными игроками», - говорится в сообщении.