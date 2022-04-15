Армения предложила Турции на первом этапе открыть сухопутную границу для лиц с дипломатическими паспортами

Следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции, возможно, состоится в Вене. Об этом в ответ на вопрос «Арменпресс» заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Пресс-секретарь МИД также прокомментировал заявления министра иностранных дел Турции о желании провести встречу в Армении или Турции и необходимости смелых шагов.

Пресс-секретарь МИД сообщил, что Армения предложила Турции открыть сухопутную границу для лиц с дипломатическими паспортами, однако турецкая сторона пока медлит с этим.

Где и когда планируется следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции?

Ответ: Между сторонами есть предварительная договоренность о том, что следующая встреча может состояться в Вене. Общественность будет должным образом проинформирована, как только дата и место встречи будут окончательно подтверждены.

Министр иностранных дел Турции в своем интервью отметил, что они хотели бы, чтобы встреча состоялась в Армении или в Турции. Какова позиция армянской стороны по этому вопросу?

Ответ: В ходе предыдущих попыток урегулирования встречи состоялись и в Армении, и в Турции, как на уровне переговорщиков, так и на уровне президентов, но, как известно, к результатам они не привели. Я имею в виду, что главное в достижении урегулирования - это политическая воля и готовность к конкретным предметным шагам. Мы проявляем оба и ожидаем того же от Турции. Если будет воля, место встречи станет чисто техническим вопросом. Более того, предложение провести встречи спецпредставителей в Армении и в Турции свидетельствует о том, что, по мнению Турции, процесс является полностью двусторонним. В этом случае было бы логично не слышать от турецких представителей чуть ли не еженедельные заявления о том, что они продвигают процесс, координируя свои действия с Азербайджаном.

Говоря о нормализации армяно-турецких отношений, министр Чавушоглу также упомянул о необходимости смелых шагов. Как Вы прокомментируете это?

Ответ: Армянская сторона полностью согласна с необходимостью принятия смелых шагов. Мы неоднократно демонстрировали нашу готовность двигаться вперед, в том числе участием министра иностранных дел в дипломатическом форуме в Анталии и отменой экономического эмбарго. Возобновление авиасообщения между Арменией и Турцией также стало важным двусторонним шагом. Мы убеждены, что единственный путь для продвижения вперед— это непрерывные четкие шаги. Например, мы предложили турецкой стороне открыть на первом этапе сухопутную границу для владельцев дипломатических паспортов, но турецкая сторона медлит. Считаем, что это будет небольшим, но предметным, и что важно- логическим шагом. Надеемся, что в этом вопросе удастся добиться результата.