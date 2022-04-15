Цены на цветные металлы - 14-04-22

ЛОНДОН, 15 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 14 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.53% и составила 3285.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.16% и составила 10315.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.10% и составила 2435.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.59% и составила 33175.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.65% и составила 43043.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.11% и составила 4412.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 42350.75 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.