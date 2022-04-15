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«Рома» вышла в полуфинал Лиги конференций

«Рома» вышла в полуфинал Лиги конференций

«Рома» вышла в полуфинал Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает «Арменпресс», в четвертьфинальном матче Лиги конференций «Рома», приняв под своей крышей норвежскую «Будео-Глимт», одержала победу со счетом 4:0. В первом матче команд победа была за норвежской командой, со счетом - 2:1.

Бывший капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян был в стартовом составе «Ромы», но был заменен на 85-й минуте.

«Рома» вышла в полуфинал Лиги конференций УЕФА.


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