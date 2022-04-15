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«Барселона» выбыла из Лиги Европы: известны пары полуфинала

«Барселона» выбыла из Лиги Европы: известны пары полуфинала

Франкфуртский «Айнтрахт» выбил каталонскую «Барселону» из борьбы за Лигу Европы.

Как сообщает «Арменпресс», в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы франкфуртский «Айнтрахт» обыграл «Барселону» со счетом 3:2 и выбил каталонский клуб из дальнейшей борьбы. Первая встреча команд была завершена вничью - 1:1.

Все участники полуфинала Лиги Европы уже известны. Встретятся следующие команды: «Вест Хэм» - «Айнтрахт» Франкфурт, «Лейпциг» - «Рейнджерс».

Первые матчи полуфинала состоятся 28 апреля.


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