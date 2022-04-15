Число прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса превысило 800 тыс. человек

Более 800 тыс. человек прибыли в Россию с территории Украины, ЛНР и ДНР. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в пятницу в силовых структурах.

"Всего в Россию, по данным 15 апреля, прибыли более 808 тыс. человек, среди них свыше 153 тыс. детей", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что поток прибывающих в Россию со стороны Донбасса и Украины не снижается. "Ежедневно российскую границу пересекают около 20 тыс. человек", - уточнили в силовых структурах.

Источник добавил, что большинство, 657 тыс. человек, прибыло в Россию через пункты пропуска Ростовской области, свыше 74 тыс. - Крыма, 64,5 тыс. - Белгородской, 10,5 тыс. - Брянской и 1,5 тыс. - Курской области.

Почти 32 тыс. беженцев находятся в 472 пунктах временного размещения в 45 регионах России.