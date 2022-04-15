Макрон увеличивает отрыв от Ле Пен перед вторым туром выборов президента Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, увеличил на два процентных пункта отрыв от кандидата "Национального объединения" Марин Ле Пен перед вторым туром выборов главы Пятой республики, который пройдет 24 апреля. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу социологическая служба BVA.

В сообщении отмечается, что по итогам опроса, проведенного 13-14 апреля, за Макрона готовы проголосовать 54%, а за Ле Пен - 46% респондентов.

По данным исследований этой же компании, проведенных 6-7 апреля, в случае второго тура с участием этих политиков Макрона были готовы поддержать 53%, а Ле Пен 47% опрошенных.

По мнению социологов, явка во втором туре может составить 73%, что сопоставимо с участием населения в первом туре, когда на избирательные участки пришли 73,7% французов.

В опросе приняли участие около 1,5 тыс. французов, обладающих активным избирательным правом.

Первый тур президентских выборов состоялся во Франции 10 апреля. В предвыборной гонке приняли участие 12 кандидатов. После обработки всех бюллетеней Макрон получил 27,84% голосов, Ле Пен - 23,15%. Во втором туре, который пройдет 24 апреля, повторится дуэль прошлых выборов, когда в финальном поединке за Елисейский дворец сошлись эти же политики. В 2017 году Макрон получил 66,1%, Ле Пен - 33,9% голосов избирателей.