Известны сроки летнего призыва и демобилизации

Согласно решению правительства РА, летний призыв на обязательную воинскую службу или на альтернативную воинскую службу рядового состава и демобилизация в этом году пройдут с 18 апреля по 31 июля включительно.

С 18 апреля по 30 августа будет проведена демобилизация.

Как сообщает «Арменпресс», это решение правительство приняло на очередном заседании 15 апреля.

Необходимость принятия проекта решения обусловлена обеспечением исполнения частей 4 и 1 статьи 25 Закона Республики Армения «О воинской службе и статусе военнослужащего» и части 1 статьи 6 Закона Республики Армения «Об альтернативной службе».

Решение обеспечит процесс надлежащей организации и проведения летнего призыва 2022 года.