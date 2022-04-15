Президент Арцаха посетил недавно открытый частный Медицинский центр «ЛилМед»

15 апреля президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил недавно открытый в Степанакерте частный медицинский центр «ЛилМед», который предоставляет амбулаторные услуги.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, глава государства ознакомился с условиями и оборудованием центра, отметил необходимость основания новых современных медицинских центров в Арцахе.

Президент Арутюнян подчеркнул, что для качественной системы здравоохранения ключевым фактором является эффективное сотрудничество частной и государственной сфер.

Президента сопровождали государственный министр Артак Бегларян и министр здравоохранения Микаел Айриян.