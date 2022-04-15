Президент Арцаха посетил недавно открытый частный Медицинский центр «ЛилМед»
13:21, 15 Апрель, 2022
15 апреля президент Республики Арцах Араик Арутюнян посетил недавно открытый в Степанакерте частный медицинский центр «ЛилМед», который предоставляет амбулаторные услуги.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, глава государства ознакомился с условиями и оборудованием центра, отметил необходимость основания новых современных медицинских центров в Арцахе.
Президент Арутюнян подчеркнул, что для качественной системы здравоохранения ключевым фактором является эффективное сотрудничество частной и государственной сфер.
Президента сопровождали государственный министр Артак Бегларян и министр здравоохранения Микаел Айриян.
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