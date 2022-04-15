Соглашение России и Украины может включить вопрос санкций, заявили в США

Вопрос смягчения антироссийских санкций может войти в возможное будущее мирное соглашение Киева с Москвой, но решение Вашингтон оставляет за украинской стороной․ Как передает Арменпресс, об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на замгоссекретаря США по экономическим делам Хосе Фернандеса.

Как заявил газете Фернандес, у США есть "длинный список" дальнейших санкций, запланированных против России. По его словам, США работают с Европой над дополнительными мерами против Москвы.

"Фернандес заявил, что Киеву решать, войдет ли смягчение западных санкций в какое-либо мирное соглашение, заключенное с Москвой", - говорится в сообщении газеты.

Замгоссекретаря, пишет газета, добавил, что США тесно работают с Евросоюзом, чтобы помочь снизить зависимость Европы от российской энергии на фоне рассмотрения европейскими правительствами возможности введения санкций в отношении российского энергетического сектора.

Страны Запада объявили серию новых санкций против РФ из-за Украины, а в Европе громче стали звучать заявления о необходимости снизить зависимость от российских энергоресурсов. Курс на отказ от поставок нефти и газа из РФ активно поддерживается США, призывающими альтернативных производителей нарастить свою добычу.