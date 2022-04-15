«Флай АрНА» отмечает завершение курса обучения экипажа своего первого самолета

Авиакомпания «Флай АрНА Национальные авиалинии Армении», совместное предприятие АНИФ и компании «Эйр Арабия», 15 апреля объявила об окончании курса обучения экипажа своего первого самолета. Как сообщили «Арменпресс» в АНИФ, первая группа успешно завершила обучение техническому обслуживанию и обслуживанию клиентов.

Этому этапу предшествовала кампания по набору персонала, начатая в Армении в январе прошлого года. Первая группа состоит из 20 членов экипажа самолета, прошедших комплексную подготовительную и практическую подготовку.

Первый экипаж готов к работе, еще 2 группы в настоящее время проходят обучение. Ранее «Флай АрНА» представила первый самолет, окраска которого завершилась в начале этой недели.

«Флай АрНА» в настоящее время находится в процессе получения сертификата эксплуатации самолета. Дополнительная информация о расписании рейсов и пунктах назначения будет предоставлена позже.