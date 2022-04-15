Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 апреля повысится до $110,7 за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 по 26 апреля увеличится до $110,7 за тонну против $101,4 неделей ранее. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Пошлина на экспорт ячменя повышается до $76 за тонну против $75,4 месяцем ранее, пошлина на кукурузу увеличится до $66,1 за тонну с $65,8 на прошлой неделе.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана исходя из индикативной цены в размере $358,2 за тонну, на ячмень - $293,6 за тонну, на кукурузу - $279,5 за тонну. Ставки применяются с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

1 апреля 2021 года Минсельхоз РФ начал тестировать механизм расчета "плавающей" пошлины на экспорт зерновых, которая вступила в силу 2 июня 2021 года. С 5 февраля участники рынка передают данные о заключаемых контрактах Мосбирже для формирования расчета индикативной цены. На основе этой информации Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю. Рассчитанные пошлины еженедельно публикуются на сайте министерства.