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СМИ: Россия направила США ноту из-за поставок оружия на Украину

СМИ: Россия направила США ноту из-за поставок оружия на Украину

 Москва направила Вашингтону дипломатическую ноту, отметив, что США поставками вооружения на Украину только усугубляют ситуацию в регионе, пишет издание The Washington Post, в распоряжении которого оказалась копия документа.

По информации газеты, нота была направлена в связи с заявлением президента США Джо Байдена о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 800 миллионов долларов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Отмечается, что документ в Госдеп передали в посольстве РФ в США.

"Мы призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности", – приводит издание фрагмент документа.

Ни в российском посольстве, ни в Госдепе комментировать информацию пока не стали.

Ранее радио Sputnik сообщало, сколько времени понадобится США на восполнение запасов вооружения.


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