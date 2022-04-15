Президент Армении по случаю Дня Полиции вручил группе служащих государственные награды

Указом Президента Республики Ваагна Хачатуряна по случаю Дня Полиции за мужество и преданность, проявленные во время службы, вклад в дело сохранения законности и общественного порядка группа служащих Полиции Республики Армения награждена медалями.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, 15 апреля в президентском дворце состоялась торжественная церемония вручения наград.

Поздравив присутствующих полицейских с наградами и всех сотрудников Полиции Республики Армения, президент Хачатурян, обратился к ним:

«Для меня большая честь по случаю Дня Полиции вручать Вам эти медали.

Высокую атмосферу безопасности в Республике Армения ощущают и прибывшие в Армению гости, лица, осуществляющие дипломатическую миссию в нашей стране, о чем мне и говорят во время различных встреч.

Уверен, что Вы продолжите использовать свои силы, способности, профессиональные навыки во имя стабильности Республики Армения, во имя безопасности граждан Республики Армения, во имя благоденствия нашей страны.

Особо поздравляю всех награжденных, желаю успехов Вам в личной жизни и, конечно, в работе, новых званий, новых наград.

Выражаю надежду, что полиция с большой ответственностью выполнит возложенную на нее миссию и будет служить делу сохранения демократических ценностей Республики Армения».