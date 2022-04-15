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Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев

Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за прибытия беженцев

Режим повышенной готовности введен во Владивостоке с 15 апреля из-за прибытия беженцев из ЛНР, ДНР и Украины, как передает Арменпресс, об этом говорится в тексте постановления администрации Владивостока.

"В связи с прибытием на территорию Владивостокского городского округа граждан Украины, ЛНР, ДНР и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, ЛНР, ДНР, вынужденно покинувших территории (проживания)... администрация города Владивостока постановляет ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил Владивостокского городского звена Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в постановлении, подписанном мэром Константином Шестаковым.

Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".


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