Испанские власти нашли 34 объекта собственности россиян, сообщили СМИ

В ходе расследования по поиску имущества российских физических или юридических лиц, предпринятого генеральным советом нотариата Испании, были обнаружены четыре яхты, одна стоянка для судов и 29 объектов недвижимости, как передает Арменпресс, об этом сообщает испанская газета El País.

Собственность, связанная с крупными российскими предпринимателями, обнаружена вдоль всего средиземноморского побережья страны, причем 16 объектов из 34 находятся в Каталонии, пишет издание.

Поиск предметов собственности проводился на основе Единого нотариального индекса, который представляет собой базу данных, куда с января 2004 года вносятся все операции, осуществляемые нотариусами страны.

По утверждению газеты, одним из вероятных собственников найденных активов является генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

Власти Испании начали вести работу по выявлению и замораживанию активов, принадлежащей российским бизнесменам, после того как ЕС ввел против России санкции в связи с военной операцией на Украине.