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Азиатские индексы - 15-04-22

Азиатские индексы - 15-04-22

ТОКИО, 15 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.29% и составил 27093.19 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.62% и составил 1896.31 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.45% и составил 3211.24 пункта, а HANG SENG не изменился и опять составил 21518.08 пункта.


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