Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый принял посла Саудовской Аравии в Ливане Валида Пухари. Как сообщает Арменпресс, в ходе встречи, которая длилась более часа, были обсуждены вопросы, касающиеся внутренней жизни Ливана.

Посол и Его Святейшество коснулись предстоящих парламентских выборов, а также диалога между христианами и мусульманами и ключевой роли Арама Первого в этом контексте.