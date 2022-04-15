Землетрясение в Азербайджане ощущалось в Тавушской области Армении

Сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты МЧС Республики Армения 15 апреля в 17:02 по местному времени (в 13:02 по Гринвичу) зарегистрировала землетрясение магнитудой 3.2, с географическими координатами 41.51⁰ северной широты и 46.98⁰ восточной долготы, в 31 км к северо-востоку от города Закатала, Азербайджан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, сила толчков землетрясения в эпицентре составила 5 баллов.

Землетрясение ощущалось в селах городе Ноемберян, селах Коти, Бердаван и Кохб Тавушской области Армении силой 3 балла.