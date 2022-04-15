Президент Армении принял главу Армянского всеобщего благотворительного союза

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял сегодня президента Армянского всеобщего благотворительного союза (AGBU) Перча Седракяна и руководителя AGBU в Армении Вазгена Якубяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Перч Седракян представил текущие программы, приоритеты и предстоящие мероприятия AGBU .

Президент Хачатурян высоко оценил деятельность Союза, направленную на сохранение армянского наследия через образовательные, культурные и гуманитарные программы.

На встрече были затронуты отношения Армения-диаспора, необходимость более эффективного использования возможностей диаспоры и объединения армян диаспоры вокруг национальных целей, вопросы сохранения армянской идентичности, а также совместной реализации стратегических целей.