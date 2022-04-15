Премьер-министр принял известного физика, академика Юрия Оганесяна и директора ОИЯИ, академика Григория Трубникова

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня известного физика, научного руководителя Лаборатории ядерных реакций Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академика Юрия Оганесяна и директора ОИЯИ, академика Григория Трубникова.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал их визит в Армению, отметив, что Объединенный институт ядерных исследований, членом которого является также Комитет науки Республики Армения, является хорошей площадкой для развития международного сотрудничества, в том числе с партнерами из Российской Федерации. Никол Пашинян подчеркнул, что правительство Армении готово поддержать дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в сфере науки и реализацию совместных программ.

Обращаясь к Юрию Оганесяну, премьер-министр отметил: “Я рад, что Вы сохраняете прочные связи с Арменией и армянскими коллегами, у Вас новые идеи и успешно продолжаете свою научную деятельность”. Глава правительства пожелал крепкого здоровья великому ученому.

Юрий Оганесян и Григорий Трубников представили подробности своего визита в Армению, а также шаги, направленные на реализацию новых программ в области науки, в частности, на создание новых научных центров в ЕГУ и других вузах Еревана. Юрий Оганесян выразил уверенность, что наша страна имеет хорошие возможности в области науки, добавив, что своим опытом будет и впредь способствовать прогрессу в этой области.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с привлечением молодых ученых к новым программам в рамках Объединенного института ядерных исследований.

Премьер-министр Пашинян отметил, что в последнее время правительство Армении увеличило выделяемый на науку бюджет на 82%, а заработную плату ученых - на 40-160%. Премьер-министр подчеркнул, что развитие науки имеет стратегическое значение для правительства Армении, оно и впредь будет находиться в центре внимания государства.