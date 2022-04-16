Полиция–один из столпов государства. Ваге Казарян поздравил с профессиональным днем
Начальник полиции РА Ваге Казарян направил поздравительное послание по случаю Дня сотрудника полиции РА.
Как передает Арменпресс, в сообщении говорится:
"От имени Коллегии полиции РА и лично от своего поздравляю всех сотрудников с нашим профессиональным праздником - Днем полиции.
Полиция является одним из столпов государства и ежедневной службой подтверждает приверженность своей миссии по сохранению правопорядка и защите прав гражданина.
Сотни наших товарищей своей самоотверженностью подтвердили эту верность, и мы всегда должны быть достойны героизма тех, кто положил на алтарь государства и гражданинасвою жизнь.
Вечная слава и глубокий поклон бессмертной памяти наших коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Полиция не раз сталкивалась с трудными ситуациями, несла большие потери, но всегда умела преодолевать эти трудности и подниматься на новый уровень профессионализма. И сегодня полиция, пережившая самые страшные события последних лет, стала более закаленной, дееспособной и ответственной.
Мы продолжаем процесс реформирования, одним из достижений которого является патрульная служба, расширяющая сферу своей деятельности.
Мы модернизируем структуры системы, совершенствуем методы борьбы с преступностью, подготавливаем новое поколение, которое продолжит служить государству и народу.
Еще раз поздравляю всех наших коллег с этим днем, символизирующим преемственность и совершенствование полиции Армении.
Поздравляем и благодарим семьи полицейских за их решительную поддержку наших сослуживцев.
Мои глубокие соболезнования и благодарность родителям наших павших соратников за воспитание таких детей.
Поздравляю наших ветеранов, воспитавших не одно поколение полицейских и по сейдень находящихся в строю.
Поздравляю всех и желаю всем нам сил, воли, мощи в беззаветном служении.
Доброй службы всем".
Подпишитесь на наш канал в Телеграм