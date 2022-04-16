Делегация во главе с премьер-министром Украины посетит США. Reuters
10:54, 16 Апрель, 2022
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко и ряд других чиновников на следующей неделе посетят США.
Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
В рамках визита члены украинской делегации встретятся с представителями финансовых ведомств стран-членов Большой семерки. Кроме того, 21 апреля они примут участие в обсуждении, организованном Всемирным банком и посвященном событиям на Украине.
Reuters отмечает, что по итогам переговоров Международный валютный фонд может внести изменения в свои прогнозы мирового экономического роста.
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