У берегов Туниса затонуло судно с топливом

Торговый корабль, направляющийся из Экваториальной Гвинеи к Мальте, затонул недалеко от Габеса, Тунис. Семерым членам экипажа удалось эвакуироваться.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационное агентство Reuters.

При этом судно перевозило 1000 тонн топлива.

В Министерстве окружающей среды Туниса сообщили, что причиной случившегося стали плохие погодные условия. В ведомстве заявили, что власти делают все возможное, чтобы избежать экологической катастрофы и минимизировать последствия аварии.