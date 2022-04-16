2-й энергоблок ААЭС встал на плановый предупредительный ремонт

2-й энергоблок ААЭС 16 апреля в 00:30 часов остановился на ежегодный плановый предупредительный ремонт(ППР) продолжительностью 73 дня.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает Армянская атомная электростанция.

В ходе планового предупредительного ремонта планируется провести следующие основные работы: средний ремонт реактора с частичной перезагрузкой активной зоны, капитальный ремонт главных оборотных насосов № 4 и 5, текущий ремонт главных оборотных насосов № 1 и 6, капитальный ремонт парогенераторов № 4 и 5, средний ремонт турбогенераторов.

Будут продолжены работы по модернизации систем аварийного охлаждения, надежного питания и спринклерных систем активной зоны, а также вспомогательных систем турбинного развертывания.

Помимо сотрудников основных цехов ААЭС в планируемых работах задействованы специалисты из Российской Федерации, Хорватии, Словакии, Чехии и других стран, имеющие богатый опыт ремонта систем и оборудования атомных электростанций.

В процессе особую роль играют также специалисты Комитета по регулированию ядерной безопасности РА.

Запуск энергоблока № 2 ААЭС запланирован на 28 июня.