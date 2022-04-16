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Полиция РА достойно выполняет свою миссию. Послание министра ВД Арцаха по случаю Дня полиции

Полиция РА достойно выполняет свою миссию. Послание министра ВД Арцаха по случаю Дня полиции

Министр внутренних дел Республики Арцах Карен Саргсян направил поздравительное послание по случаю профессионального Дня служащего в системе полиции РА.

Как сообщает Арменпресс, Карен Саргсян подчеркнул, что полиция РА достойно выполняет свою миссию, сохраняя в стране законность и стабильный общественный порядок.

«От имени всего личного состава Министерства внутренних дел Арцахской Республики и от своего лично поздравляю Вас с профессиональным Днем служащегов системе полиции РА. На протяжении 104 лет со дня своего образования полиция РА достойно выполняет свою миссию, поддерживая законность и стабильный общественный порядок в стране, заслуживая присущего полицейскому высокого звания.

Вместе с тем,  в ответственный для Родины период полиция встала на защиту страны и сделала все возможное – вместе со своими коллегами в Арцахе.

Отдаю дань уважения полицейским, павшим за защиту Родины, и благодарю всех, кто находится в строю, сохраняя верность присяге и продолжая трудную и ответственную миссию полицейского— на благо Республики Армении и нашего народа.  Убежден, что в ближайшее время мы продолжим наше сотрудничество, в результате которого выиграет общественность Армении и Арцаха», - говорится в поздравлении.

 


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