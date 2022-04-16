Число погибших в результате тропического циклона "Агатон" на Филиппинах возросло до 167, 110 человек пропали без вести.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Всего число жертв катастрофы достигло 2 млн.

На Филиппинах наводнения в результате тропического циклона зафиксированы в 787 населенных пунктах, зафиксированы также 89 оползней. В 76 городах страны было нарушено электроснабжение, повреждено более 10 тысяч домов, 664 из которых полностью разрушены.

В 192 городах Филиппин в школах прекращены занятия. Циклон «Агатон» нанес ущерб сельскому хозяйству Филиппин на сумму более 4,6 млн долларов.