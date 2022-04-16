Число погибших в результате тропического циклона "Агатон"на Филиппинах возросло до 167
12:15, 16 Апрель, 2022
Число погибших в результате тропического циклона "Агатон" на Филиппинах возросло до 167, 110 человек пропали без вести.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.
Всего число жертв катастрофы достигло 2 млн.
На Филиппинах наводнения в результате тропического циклона зафиксированы в 787 населенных пунктах, зафиксированы также 89 оползней. В 76 городах страны было нарушено электроснабжение, повреждено более 10 тысяч домов, 664 из которых полностью разрушены.
В 192 городах Филиппин в школах прекращены занятия. Циклон «Агатон» нанес ущерб сельскому хозяйству Филиппин на сумму более 4,6 млн долларов.
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