Время в Ереване: 11:07:36,   16 Апрель

Власти Румынии решили запретить доступ кораблей с российским флагом в румынские порты

Власти Румынии решили запретить доступ кораблей с российским флагом в румынские порты

Румыния с 17 апреля запретит судам под российским флагом заходить в свои порты.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу морского управления Румынии.

Исключение будет сделано, если судно нуждается в помощи и ищет место убежища, нуждается в аварийной остановке в порту по соображениям безопасности или для спасения человеческих жизней.

Кроме того, ограничения не распространяются на корабли, которые везут в ЕС газ, нефть и нефтепродукты, титан, алюминий, медь, никель, палладий, железную руду, нефть и некоторые химпродукты, несанкционные фармацевтические товары, продовольствие, уголь и другие виды ископаемого топлива.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]