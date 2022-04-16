Власти Румынии решили запретить доступ кораблей с российским флагом в румынские порты

Румыния с 17 апреля запретит судам под российским флагом заходить в свои порты.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу морского управления Румынии.

Исключение будет сделано, если судно нуждается в помощи и ищет место убежища, нуждается в аварийной остановке в порту по соображениям безопасности или для спасения человеческих жизней.

Кроме того, ограничения не распространяются на корабли, которые везут в ЕС газ, нефть и нефтепродукты, титан, алюминий, медь, никель, палладий, железную руду, нефть и некоторые химпродукты, несанкционные фармацевтические товары, продовольствие, уголь и другие виды ископаемого топлива.