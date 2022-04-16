Эмигранты из России получат в Германии защиту —без бюрократических проволочек

Российские эмигранты в Германии такжеполучат защиту быстро и без бюрократических проволочек.

Как передает Арменпресс, Deutsche Welle сообщает, что об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн (Marco Buschmann).

Упрощенная процедура предусмотрена для россиян, покинувших Российскую Федерацию, работающих в международных компаниях, а также правозащитников, журналистов, деятелей культуры.

В то же время Бушманн не исключает, что эту возможность можно использовать для других целей. Он отметил, что если выяснится, что граждане РФ приходят под ложным предлогом, то в случае необходимости они будут привлечены к ответственности.