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Эмигранты из России получат в Германии защиту —без бюрократических проволочек

Эмигранты из России получат в Германии защиту —без бюрократических проволочек

Российские эмигранты в Германии  такжеполучат защиту быстро и без бюрократических проволочек.

Как  передает Арменпресс, Deutsche Welle сообщает, что об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн (Marco Buschmann).

Упрощенная процедура предусмотрена для россиян, покинувших Российскую Федерацию, работающих в международных компаниях, а также правозащитников, журналистов, деятелей культуры.

В то же время Бушманн не исключает, что эту возможность можно использовать для других целей. Он отметил, что если выяснится, что граждане РФ приходят под ложным предлогом, то в случае необходимости они будут привлечены к ответственности.

 

 


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