Вице-премьер Украины сообщила о согласии по девяти гуманитарным коридорам
13:25, 16 Апрель, 2022
Власти Украины намерены эвакуировать мирных жителей по гуманитарным коридорам 16 апреля.
Как передает Арменпресс, об этом на своем Telegram каналесообщила вице-премьер страны Ирина Верещук.
"Согласованы девять гуманитарных коридоров", - заявил он.
В частности, гуманитарные коридоры откроются из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара до Запорожья, а также из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Горной и Рубежного до Бахмута
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