Министр юстиции Германии не считает поставки оружия Киеву вовлечением в войну

Министр юстиции Германии Марко Бушманн считает, что поставки тяжелого вооружения Украине не означают, что страна вступает в войну.

Как сообщает Арменпресс, об этом он сказал в интервью Welt am Sonntag.

"Устав ООН принципиально запрещает войны, за исключением оборонительной. А Украина ведет именно такую войну. Таким образом, если эта страна пользуется правом на самооборону, то поддержка путем поставки оружия не может привести к тому, что [поставщик оружия поддержки] станет воюющей стороной", - отметил он.

Ранее министр иностранных дел Германии Аналена Бербок заявила, что Киеву нужно тяжелое вооружение.

Правительство Германии 26 февраля одобрило решение о поставке вооружений Украине. В частности, на Украину было отправлено 1000 единиц противотанкового вооружения и 500 мобильных зенитных ракетных систем Stinger.