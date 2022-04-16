Министр юстиции Германии не считает поставки оружия Киеву вовлечением в войну
Министр юстиции Германии Марко Бушманн считает, что поставки тяжелого вооружения Украине не означают, что страна вступает в войну.
Как сообщает Арменпресс, об этом он сказал в интервью Welt am Sonntag.
"Устав ООН принципиально запрещает войны, за исключением оборонительной. А Украина ведет именно такую войну. Таким образом, если эта страна пользуется правом на самооборону, то поддержка путем поставки оружия не может привести к тому, что [поставщик оружия поддержки] станет воюющей стороной", - отметил он.
Ранее министр иностранных дел Германии Аналена Бербок заявила, что Киеву нужно тяжелое вооружение.
Правительство Германии 26 февраля одобрило решение о поставке вооружений Украине. В частности, на Украину было отправлено 1000 единиц противотанкового вооружения и 500 мобильных зенитных ракетных систем Stinger.
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