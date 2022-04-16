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Индийский бизнесмен предлагает Илону Маску купить внешний долг Шри-Ланки вместо Twitter

Индийский бизнесмен предлагает Илону Маску купить внешний долг Шри-Ланки вместо Twitter

Глава индийского гиганта электронной коммерции Snapdeal Кунал Балпредложил американскому миллиардеру Илону Маску купить внешний долг Шри-Ланки вместо Twitter. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает издание Mint.

 «Илон Маск предлагает за Twitter 43 миллиарда долларов. Внешний долг Шри-Ланки составляет 45 миллиардов долларов. Он может купить его и называть себя Цейлон Маск». 

Илон Маск, недавно ставший крупнейшим акционером Twitter, предложил купить компанию за $41,39 млрд.

 


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