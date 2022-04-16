Время в Ереване: 11:07:36,   16 Апрель

Армянский кинематограф не может существовать без Дома кино. Отмечается День армянского кино

Армянский кинематограф не может существовать без Дома кино. Отмечается День армянского кино

Благодаря стараниям Союза кинематографистов Армении, 16 апреля объявленДнем армянского кино. 

Как  передает Арменпресс, на встрече с журналистами председатель Союза кинематографистов Арутюн Хачатрян отметил, что армянский кинематограф не может существовать без армянского Дома кино.

Представляя работу последних пяти месяцев своего пребывания в должности, Хачатрян сообщил, что в 502-местном Большом зале Дома кино, который является самым большим в Армении, наконец-то установлен новый проектор DCP, новый экран и звуковая  система JBL  5.1Dolby.

 "В ближайшее время планируется установить системы вентиляции, отопления и охлаждения в большом зале Дома кино, прилегающих фойе", - сказал он, добавив, что в большом зале во время МКФ "Золотой абрикос" будет показано несколько фильмов.

Председатель Союза кинематографистов с радостью сообщил, что получены 216 художественных фильмов, и сейчас они находятся в процессе сортировки.

По словам Арутюна Хачатряна, в ближайшее время совместно с Министерством образования и науки будут реализованы образовательно-культурные проекты «Кино - Учитель» и «Наследие» для школьников 6-9 классов. 

Говоря о предстоящих программах, Арутюн Хачатрян отметил, что  на площади Азнавура во время Международного кинофестиваля «Золотой абрикос» в Парке звезд будет открыта звезда Лаэрта Вагаршяна, посвященная 100-летию армянского кинорежиссера.

Касаясь проблем, председатель Союза кинематографистов подчеркнул отсутствие финансовой поддержки со стороны государства.

 "Мы несколько раз обращались в мэрию, чтобы получить разрешение на ремонт парадной части Дома кино и открытие Парка звезд", - добавил он.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]