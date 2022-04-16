Армянский кинематограф не может существовать без Дома кино. Отмечается День армянского кино

Благодаря стараниям Союза кинематографистов Армении, 16 апреля объявленДнем армянского кино.

Как передает Арменпресс, на встрече с журналистами председатель Союза кинематографистов Арутюн Хачатрян отметил, что армянский кинематограф не может существовать без армянского Дома кино.

Представляя работу последних пяти месяцев своего пребывания в должности, Хачатрян сообщил, что в 502-местном Большом зале Дома кино, который является самым большим в Армении, наконец-то установлен новый проектор DCP, новый экран и звуковая система JBL 5.1Dolby.

"В ближайшее время планируется установить системы вентиляции, отопления и охлаждения в большом зале Дома кино, прилегающих фойе", - сказал он, добавив, что в большом зале во время МКФ "Золотой абрикос" будет показано несколько фильмов.

Председатель Союза кинематографистов с радостью сообщил, что получены 216 художественных фильмов, и сейчас они находятся в процессе сортировки.

По словам Арутюна Хачатряна, в ближайшее время совместно с Министерством образования и науки будут реализованы образовательно-культурные проекты «Кино - Учитель» и «Наследие» для школьников 6-9 классов.

Говоря о предстоящих программах, Арутюн Хачатрян отметил, что на площади Азнавура во время Международного кинофестиваля «Золотой абрикос» в Парке звезд будет открыта звезда Лаэрта Вагаршяна, посвященная 100-летию армянского кинорежиссера.

Касаясь проблем, председатель Союза кинематографистов подчеркнул отсутствие финансовой поддержки со стороны государства.

"Мы несколько раз обращались в мэрию, чтобы получить разрешение на ремонт парадной части Дома кино и открытие Парка звезд", - добавил он.