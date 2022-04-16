В республике температура воздуха постепенно повысится на 8-10 градусов

На территории республики с 17-19апреля, 21 апреля ожидается погода без осадков. Днем 20 апреля в отдельных районах ожидается кратковременный дождь. Ветер юго-западный 2-5м/с, 20 апреля ожидается усиление ветра до 18-23 м/с.

Как передает Арменпресс, Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что с 16-19 апреля температура воздуха постепенно повысится на 8-10 градусов.

В Ереване с 17-19 апреля, 21 апреля ожидается погода без осадков. 20 апреля ожидается кратковременный дождь с грозой, усиление ветра до 14-17 м/с.

В Арцахе 16 апреля ожидается дождь, 17 апреля-погода без осадков.