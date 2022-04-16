Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян направил поздравительное послание по случаю профессионального Дня полицейского.

Как передает Арменпресс, Ален Симонян отметил, что реформы системы полиции носят перманентный характер, и успешная смена поколений постепенно устраняет стереотип коррумпированного полицейского.

«Уважаемые сотрудники полиции, поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваша бдительная и важная работа – залог безопасности и защиты наших граждан. Вы выбрали рискованную, сложную и крайне ответственную профессию, уважаемые полицейские, что вряд ли возможно выполнять с честью без полной самоотдачи. Реформы полицейской системы носят перманентный характер, и успешная смена поколений медленно искореняет сложившийся стереотип коррумпированного полицейского.

Уважаемые сотрудники полиции, по роду работы вы часто подвергаете опасности собственную жизнь, свое здоровье и время, которое проводите с семьей. Спасибо вашим терпеливым семьям, которые гордятся вами и рады вашим успехам и достижениям. Желаю вам нетерпимой борьбы с преступностью и добросовестной службы, профессионального роста и новых реформ во имя безопасности Республики Армения и наших граждан", - говорится в послании.