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Путин подписал закон, предусматривающий наказание за идентификацию СССР и нацистской Германии

Путин подписал закон, предусматривающий наказание за идентификацию СССР и нацистской Германии

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому налагаются штрафы на физических или юридических лиц, идентифицирующих роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

В частности, закон предусматривает, что в случае нарушения гражданин заплатит штраф в размере 1-2 тысяч рублей или будет подвергнут административному аресту сроком на 15 дней. Официальные лица будут оштрафованы на 2-4 тысячи рублей, а юридические лица-на 10-50 тысяч рублей.

При повторных нарушениях закона стручок будет ужесточен.

 

 


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