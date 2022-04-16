COVID-19: в России зарегистрировано более 11 тысяч новых случаев
В России за сутки зафиксировано 11 95 случаев коронавируса.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС, отмечая, что в целом число заражений вирусом достигло 18 мл 64 тыс. 454.
За сутки выздоровели более 19 тысяч человек. 240 человек умерли. Общее число смертей достигло 373 267.
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