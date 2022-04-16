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Президент Литвы призвал Швецию и Финляндию не терять времени в вопросе вступления в НАТО

Президент Литвы призвал Швецию и Финляндию не терять времени в вопросе вступления в НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Швецию и Финляндию  не терять времени в вопросе  вступления в НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа полагает, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс повысит уровень безопасности в зоне Балтийского моря.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Литвы в интервью Financial Times.

"Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО улучшило бы ситуацию в области безопасности в Балтийском регионе. Мы сможем повысить качество наблюдения и контроля за Балтийским регионом с военной точки зрения. Но это также усилит и НАТО как организацию", - заявил он.

Ранее МИД РФ сообщил, что вступление Швеции и Финляндии   в НАТО – это угроза негативных последствий для стабильности в Северной Европе.

 

 

 


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