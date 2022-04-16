Марин Ле Пен назвала организацию демонстраций против нее антидемократической

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен раскритиковала организаторов демонстраций против ее ее выхода во второй тур президентских выборов, заявив, что подобные шаги противоречат принципам демократии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

"Выходить и устраивать демонстрации против результатов выборов, я считаю, что это глубоко недемократично. Я думаю, французам неприятно видеть, как их выбор оспаривается на улице, в ходе демонстраций", - заявила она журналистам.

Ле Пен призвала всех неравнодушных граждан вместо митингов идти на избирательные участки в день голосования. Она также выразила мнение, что нынешние протесты не соберут большого числа участников.