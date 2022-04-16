Итальянские порты будут закрыты для российских кораблей

Итальянские порты будут закрыты для российских судов с 17 апреля, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Stampa.

"С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля", - сообщает издание со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления.

Ранее румынские власти сообщили, что с 17 апреля было принято решение запретить доступ кораблей с российским флагом в румынские порты.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Он сообщил, что Народные Республики Донбасса обратились за помощью. Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение по всей стране. США и ряд европейских стран вводят санкции против России. Последняя выступает с ответными санкциями.