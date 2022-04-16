Во Львове переименуют улицы в честь русских деятелей

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что в городе планируется переименовать улицы в честь русских деятелей.

Как передает Арменпрес, об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Моим распоряжением создана комиссия, которая совместно с профессурой, учеными анализирует все названия улиц, которые нам надо откорректировать. Мы всегда в мае на день города имеем традицию давать новые названия или переименования. И как раз эта рабочая группа до мая закончит свою работу, и мы примем решение", - сказал Садовой.

Ранее в Ивано-Франковске переименовали более 20 улиц, названных в честь русских писателей, композиторов, ученых.