Премьер-министр Пашинян почтил память Карена Демирчяна
10:41, 17 Апрель, 2022
Премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении руководителя аппарата премьер-министра Араика Арутюняна 17 апреля посетил Пантеон имени Комитаса и почтил память Национального героя Армении, государственного и политического деятеля Карена Демирчяна.
Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения.
Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения известного деятеля.
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