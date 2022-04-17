Армянская Апостольская Святая Церковь отмечает праздник Святого Воскресения Христова

В этом году Армянская Апостольская Церковь отмечает праздник Чудесного Воскресения Иисуса Христа 17 апреля.

Как передает Арменпресс, на сайте Араратской Патриаршей епархии ААЦ говорится:

«Праздник Чудесного Воскресения Иисуса Христа называют также Пасхой, что означает разделение, открещение от грехов, возвращение к Богу. Это один из 5 календарных праздников ААЦ.

Вечером после распятия и смерти Иисуса Христа благочестивые люди сняли Его тело с креста и положили в гроб (пещеру), закрыв вход большим камнем. Через три дня, в воскресенье утром, Мария Магдалина, мать Акопа (Иакова) Мария и Саломия пошли ко гробу, чтобы помазать тело Христа миром, но с удивлением обнаружили, что входной камень в пещеру убран и могила пуста. Пока они недоумевали, два ангела сказали им: «Почему вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь, Он воскрес» (Л., 24:5-6)

Женщины проповедовали весть о воскресении апостолам, после чего Иисус явился им. Воскресение Христово стало основанием христианского учения и веры. «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (Коринфянам, 15:13-14).

Накануне дня Воскресения в церквах совершается служение - св. литургия Чрагалуйс, с которой начинаются пасхальные торжества. Утром совершается служба в церквах, обряд Андастан (благословение недр), затем праздничная св. Литургия. В праздник Воскресения верующие приветствуют друг друга вестью «Христос воскресе из мертвых!» и отвечают: «Благословенно Воскресение Христово!».

Верующие красят яйца на Пасху. Крашеное яйцо считается символом Воскресения и новой жизни. Красный цвет символизирует кровь распятого Иисуса, пролитую во спасение человечества. Согласно св. Григору Татеваци: "Мы красим яйца только на Пасху, потому что яйцо - это образ мира, как говорят мудрецы: «Внешняя оболочка его подобна небу, мембрана подобна воздуху, белок подобен воде, а желток — земле». А красный цвет символизирует кровь Христа. И взяв в руки красное яйцо, мы провозглашаем наше спасение».

Праздник Чудесного Воскресения Иисуса Христа отмечается Армянской Церковью пятьдесят дней, до праздника Пятидесятницы.

Сорок дней воспевают радость Воскресшего Христа ученикам, свидетельствуя о Царствии Божием (Деян., 1:3), а последние десять дней посвящены Вознесению Христову.

Период заканчивается Пятидесятницей. Через десять дней после Вознесения, по обетованию Христа, на апостолов сошел Дух Божий. Апостолы свидетельствовали о Христе всему миру:

ХРИСТОС ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ! БЛАГОСЛОВЕННО ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!»