COVID-19: в Армении подтверждено 15 новых случаев,  случаев смерти не отмечено

По состоянию на 11:00 часов 17 апреля в Армении было подтверждено 422 тыс. 762 случая коронавирусной болезни, из которых 410 тыс. 448 – случаи выздоровления, 8621 - случаи со смертельным исходом.

На данный момент фактическое лечение от коронавирусной болезни получает 2012 пациентов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Армения.

За сутки было проведено 2221 тестирование, по результатам которых подтверждено 15 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 14 граждан, случаев смерти не зафиксировано.

Общее количество тестов — 3 миллиона 15 тысяч 864.